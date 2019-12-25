Жители области смогут совершать индивидуальные прогулки и в одиночку заниматься спортом.

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в своём Instagram.

По его словам, предприятия должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Например, на каждого посетителя должно быть не менее 10 свободных квадратных метров. Жители области смогут совершать индивидуальные прогулки и в одиночку заниматься спортом, а также гулять в парках и скверах с соблюдением дистанции.

При этом фудкорты и кинотеатры в торговых центрах пока будут закрыты. В 18 муниципалитетах, где ситуация с коронавирусом продолжает быть неблагополучной, часть ограничений сохранится. Например ограничение на продажу алкогольной продукции после 19:00, а также в работе парикмахерских — там можно будет только подстричься.

Ранее в Воронежской области режим самоизоляции продлили до 31 мая.