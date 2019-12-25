Рост численности орхидей зафиксировали биологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В Москве выросла численность редких орхидей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства столицы.

Рост численности орхидей зафиксировали биологи московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. К редким видам, которые стали часто появляться в столице, относятся любку двулистную, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Кандидат биологических наук Юрий Насимович отметил, что общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы.

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Фото: Piter.tv