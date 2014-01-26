В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29

Ожидается вступление судебного решения в законную силу.

Сотрудники российского завода ММП имени Чернышева осуждены в Москве на сроки до 17 лет лишения свободы за массовые хищения запчастей, комплектующих к истребителям МиГ-29. Общий ущерб для государства составил как минимум 50 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники ФСБ РФ. Фигурантами уголовного дела стали 10 человек. Следствие считает, что в дальнейшем украденные товары должны были вывозиться контрабандой в интересах оборонных ведомств иностранных государств.

Организатор преступного сообщества, а также 9 участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях. пресс-служба ФСБ РФ

По преступлениям возбуждены уголовные дела по статьям 158, 210 УК России. Речь идет о краже в особо крупном размере и организации ОПГ.

Адвоката из Петербурга подозревают в обмане внука адмирала СССР на 5,3 млн рублей.

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