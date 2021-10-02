Адвоката из Петербурга подозревают в обмане внука адмирала СССР на 5,3 млн рублей

Пенсионер чуть не лишился денег от продажи квартиры, но вовремя вмешались правоохранители

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против 31-летнего адвоката, он подозревается в покушении на крупное мошенничество. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Северной столице, о мошеннической схеме стало известно после личного приёма — туда обратился пенсионер, являющийся внуком адмирала Советского Союза.

По версии следствия, подозреваемый с апреля по июнь 2023 года совместно с другими неизвестными лицами решил похитить у пожилого человека деньги с продажи квартиры.

"Соучастники изготовили подложную расписку, согласно которой потерпевший якобы получил от адвоката 5 млн рублей и обязуется их вернуть. Затем подозреваемый подал в суд подготовленное им исковое заявление о взыскании с пенсионера долга и процентов за пользование денежными средствами в размере 300 тыс. рублей, одновременно ходатайствуя о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на банковский счет потерпевшего", — уточняется в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что до вести до конца свой преступный умысел подозреваемый не смог, так как действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. При этом это не первое уголовное дело для адвоката — ранее уже было возбуждено другое дело за покушение на мошенничество: подозреваемый якобы от имени представителей нанимателя подписали с мужчиной обманом под видом найма договор займа с выплатой процентов, а после подал иск в суд о взыскании 2 млн 500 тыс. рублей и процентов в сумме 450 тыс рублей.

На прошлой неделе пожилой петербуржец передал мошенникам более 6 млн рублей. Он думал, что участвует в секретной операции ФСБ.