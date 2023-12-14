Футбольных болельщиков Петербурга предупредили о новой схеме обмана

Мошенники крадут деньги и данные фанатов под видом доступа к футбольным матчам.

Федерация футбола Санкт-Петербурга предупредила болельщиков о новой мошеннической схеме, связанной с продажей доступа к эксклюзивным трансляциям матчей. Об этом 4 августа сообщил президент городской федерации футбола Александр Бельский.

Мошенники действуют в футбольных сообществах, предлагая доступ к закрытым трансляциям за предоплату. После оплаты пользователи не получают обещанного контента, а их персональные данные попадают к злоумышленникам. Бельский подчеркнул, что эксклюзивные трансляции не могут предлагаться третьими лицами. Официальные подписки доступны на проверенных платформах, которые показывают как российские, так и зарубежные матчи.

Федерация футбола рекомендует болельщикам оформлять подписки только через официальные сервисы и не переводить деньги неизвестным лицам. В случае попытки мошенничества следует обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали маскировать вирус Mamont под списки пропавших в зоне СВО в Telegram.

Фото: Piter.tv