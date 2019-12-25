В Москве выдано разрешение на строительство первого жилого комплекса в Лефортово

Стройка начнётся на территории бывшего хлебозавода №14, расположенного по адресу улица Красноказарменная, строение 15.

Мосгосстройнадзор выдано разрешение на строительство первого жилого комплекса в Лефортово. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Сначала построят первый и второй корпуса. Каждый из них будет высотой 28 этажей. В зданиях планируют построить 700 квартир. Подъезды оборудуют бесшумными лифтовыми кабинами. Также в доме будет подземная автостоянка на 289 автомобилей.

Нижние этажи предназначены для торговых и административных помещений. В работы входит благоустройство близлежащей территории.

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