В Москве выдано разрешение на строительство первого жилого комплекса в Лефортово

Мосгосстройнадзор выдано разрешение на строительство первого жилого комплекса в Лефортово. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Сначала построят первый и второй корпуса. Каждый из них будет высотой 28 этажей. В зданиях планируют построить 700 квартир. Подъезды оборудуют бесшумными лифтовыми кабинами. Также в доме будет подземная автостоянка на 289 автомобилей.
Нижние этажи предназначены для торговых и административных помещений. В работы входит благоустройство близлежащей территории.
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Фото: pixabay
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