В сообщении сказано, что Гагаринский район имеет большое значение для компании. Именно там у "Яндекса" появился первый офис.

"Яндекс" показал проект своей новой штаб-квартиры. Здание появится на месте гостиницы "Корстон" в Москве. Об этом сообщает интернет-холдинг.

Архитекторы создадут здание, которое впишется в облик города. Его построят в Гагаринском районе. Строение будет сопоставимо по максимальной высоте с "Корстоном". Демонтаж гостиницы начнётся до конца текущего года. Интернет-холдинг уже получил все необходимые разрешения на строительство.

Первые два этажа штаб-квартиры будут доступны для всех. Внизу построят аптеки, салоны красоты, кафе и другие организации. Рядом с новым офисом "Яндекса" появится общественное пространство для занятий спортом. Штаб-квартира станет образовательной площадкой, где будут проходить лекции. Также здесь организуют специальный музей компьютерной техники.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что адвокат заявил о попытке "всучить" деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым.

Видео: Youtube/Яндекс