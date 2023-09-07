В Москве в посылке из Индии нашли грибы-паразиты стоимостью ₽1 млн

Груз возвращен отправителю.

Российские таможенники обнаружили грибы-паразиты стоимостью один миллион рублей в посылке, которая шла на территорию страны из Индии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Центральной почтовой таможни. При сканировании отправления в Москве специалисты выявили 200 граммов грибов вида кордицепс китайский. В результате груз не был впущен, а товар отправился обратно отправителю. Иностранец самостоятельно оценил товар в 200 рупий (поряжка 2,5 долларов). Однако аналитик назвали отправленные грибы самыми дорогими, которые используются в восточной медицине. Ввоз разрешается исключительно при ветеринарного сертификата международного образца или с разрешения Россельхознадзора.

Заказ, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, предназначался жителю подмосковного города Котельники. пресс-служба Центральной почтовой таможни

Пять килограммов украшений изъяли у прибывшей из Стамбула туристки.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, ФТС России