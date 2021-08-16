Документов, подтверждающих цену товаров, у нее не оказалось.

Пять килограммов украшений изъяли у прибывшей из Стамбула туристки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Сотрудники таможни аэропорта Толмачева в Новосибирске обнаружили украшения в багаже 57-летней россиянки. В ходе обысков изъяли более 400 браслетов, колец, сережек и других вещей. По словам туристки, все изделия она приобрела на рынке в Турции, чтобы привезти их родственникам. Документов, подтверждающих цену товаров, у нее не оказалось. Возбуждено дело по статье "недекларирование товаров". Украшения направлены на экспертизу для определения состава и реальной стоимости.

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Видео: Пресс-служба ФТС России/ТАСС