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В Москве в подвале дома нашли человеческие кости
Сегодня, 15:33
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MShaffter

В Москве в подвале дома нашли человеческие кости

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Страшную находку обнаружили при замене канализационных труб.

На севере Москвы в подвале жилого дома нашли человеческие кости.

Агентство Городских Новостей Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что во время работ по замене канализационных труб в подвале дома на ул. Новопесчаная, дом 5 были найдены части скелета человека.

На месте были найдены бедренная кость, малоберцовая кость и фрагмент лопаточной кости. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, кому принадлежат эти кости и причину смерти.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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