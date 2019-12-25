В Москве в подвале дома нашли человеческие кости

Страшную находку обнаружили при замене канализационных труб.

На севере Москвы в подвале жилого дома нашли человеческие кости.

Агентство Городских Новостей Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что во время работ по замене канализационных труб в подвале дома на ул. Новопесчаная, дом 5 были найдены части скелета человека.

На месте были найдены бедренная кость, малоберцовая кость и фрагмент лопаточной кости. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, кому принадлежат эти кости и причину смерти.

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Фото:Piter.TV