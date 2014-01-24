Из квартиры спасли человека и передали его медикам для осмотра.

В Москве в многоэтажном доме произошел пожар. Об этом сообщил телеканал "360".

Инцидент произошел днем 12 августа на улице Бехтерева. Поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на девятом этаже здания. Позже стало известно, что в помещении вспыхнули личные вещи и мебель. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пламя. Также из квартиры спасли человека и передали его медикам для осмотра.

Видео: 360.ru