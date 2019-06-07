В Москве в ДТП на МКАД погиб мотоциклист

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП в соцсетях.

Сегодня утром, 7 июня, в ДТП погиб мотоциклист.

Авария произошла на 68 километре МКАД столицы. По предварительным данным, мотоциклист врезался в две машины, которые столкнулись в небольшом ДТП. Байкер погиб на месте аварии. Водители не пострадали.

На месте работает полиция. Выясняются все детали и обстоятельства ДТП. Две полосы движения перекрыты, движение затруднено.

Сегодня ранее: В Самарской области три человека погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом.

Видео: ВК, ДТП и ЧП Москва