В Москве в ДТП на МКАД погиб мотоциклист

Сегодня утром, 7 июня, в ДТП погиб мотоциклист.
Авария произошла на 68 километре МКАД столицы. По предварительным данным, мотоциклист врезался в две машины, которые столкнулись в небольшом ДТП. Байкер погиб на месте аварии. Водители не пострадали.
На месте работает полиция. Выясняются все детали и обстоятельства ДТП. Две полосы движения перекрыты, движение затруднено.
Сегодня ранее: В Самарской области три человека погибли в ДТП с легковушкой и КАМАЗом.
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