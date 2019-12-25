В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 64%

Это данные на 5 ноября.

В Москве по состояния на 5 ноября уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 64%. Информация об этом появилась на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

Отметим, что в России за сутки выявили более 40 тыс. новых случаев коронавируса. Больше всего случаев инфицирования было зарегистрировано в Москве - 6407. На втором месте антирейтинга Петербург – 3363 заболевших. Третье занимает Подмосковье – 2835 новых случаев заражения.

Всего в России по данным оперштаба с начала пандемии коронаввирусом заразились более 8,7 млн человек,

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