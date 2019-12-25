В России за сутки выявили более 40 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки число новых случаев выросло на 1,29%.

За прошедшие сутки в России было выявлено 40 тыс. 735 новых случаев заражения коронаврусом. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, накануне в стране выявили 40 тыс. 217 случаев инфицирования. Получается, что за сутки число заболевших выросло на 1,29%. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 6407. На втором месте антирейтинга Петербург – 3363 заболевших. Третье занимает Подмосковье – 2835 новых случаев заражения.

В России с начала пандемии коронаврусом заразились более 8,7 млн человек, свидетельствуют данные оперштаба.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего коронавирусом.

Фото: pixabay