При этом в первом полугодии количество сделок в бизнес-сегменте выросло на 4%.

В Москве упал спрос на однокомнатные квартиры. Об этом говорят итоги первого полугодия по материалам агентства "Азбука Жилья".

В новостройках эконом- и комфорт-класса спрос на однокомнатные квартиры сократился на 34% по сравнению с показателями аналогичного периода в 2019 году.

Аналитики не брали в расчёт присоединённые к Москве территории. На рынке первичного жилья старой Москвы продажи упали на 18% в годовом исчислении. В массовом сегмента продажи рухнули на 28%. При этом в первом полугодии количество сделок в бизнес-сегменте выросло на 4%.

Продажи однокомнатных квартир в первом полугодии 2020 года, по данным специалистов, упали на треть, двухкомнатных — на 27%, студий — на 23%, а трёхкомнатных квартир — на 24%.

Видно, что бизнес-класс чувствует себя более уверенно. из заключения экспертов "Азбуки Жилья"

Ранее мы писали, что Петербург занял шестое место в мире по росту цен на жилье.