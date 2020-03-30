В Москве умерли четыре россиянина с коронавирусом

Всем пациентам было от 76 до 86 лет, двое находились на ИВЛ.

Четыре пожилых пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

Всем пациентам было от 76 до 86 лет, двое находились на ИВЛ. Также у всех были сопутствующие хронические заболевания: сердечно-сосудистые, хронический пиелонефрит, ишемия мозга, бронхиальная астма. Также двое пациентов страдали сахарным диабетом.

Также в Подмосковье скончалась 65-летняя женщина с коронавирусом, которая поступила в больницу с двусторонней пневмонией. У женщины были сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, а в прошлом году она перенесла инфаркт.

Умерший в Петербурге пациент страдал хроническими заболеваниями.