В Москве умерла больная коронавирусом 56-летняя женщина

У пациентки отсутствовало одно легкое из-за перенесенной ранее онкологии.

В Москве умерла 56-летняя пациентка с положительным результатом анализа на коронавирус. Об этом сообщили 27 марта в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Отмечается, что у женщины отсутствовало одно легкое из-за перенесенной ранее онкологии, а при поступлении в больницу медики подтвердили у пациентки левостороннюю пневмонию. Причиной смерти стала нарастающая полиорганная недостаточность, была нарушена работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

В России, по данным оперативного штаба, умерло уже три человека с коронавирусом.

СМИ: В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка.