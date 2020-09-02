В Москве умер советский актер Игорь Бучко

Соседи пожаловались в полицию на трупный запах из квартиры актера.

В Москве скончался российский и советский актер Игорь Бучко. Об этом информирует "Пятый канал".

По данным СМИ, тело актера было обнаружено в его собственной квартире. Соседи мужчины пожаловались на трупный запах, который исходил из квартиры деятеля культуры. Дверь никто не открывал, поэтому для ее вскрытия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Внутри квартиры действительно оказался Бучко без признаков жизни. Супруга актера в это время находилась за городом.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти мужчины.

Напомним, Игорь Бучко исполнил роли в десятках известных кинокартин. Он принял участие в таких фильмах и сериалах, как "Россия молодая", "Человек-невидимка", а также "Служебный роман", "Вечный зов" и других.

Ранее в Петербурге умер солист Мариинского театра Федор Кузнецов.

Фото: kino-teatr.ru

