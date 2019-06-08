Спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставали трое хулиганов.

В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставали трое хулиганов. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова старшего помощника руководителя ГСУ СК по Мск Юлии Ивановой.

Инцидент произошел возле пруда в парке на Южнобутовской улице. Как сообщили очевидцы происшествия Пятому каналу, Чуев сделал замечание молодым людям, которые приставали к беременной женщине. В ответ на это злоумышленники жестоко избили спортсмена. Они нанесли множественные удары руками и ногами по голове. Обессиленный Чуев упал в воду и больше не смог подняться.

Прохожие достали тело спортсмена из воды, однако помочь ему уже ничем не смогли. К этому моменту нападавшие скрылись по направлению к метро.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется розыск злоумышленников.

Ранее мы писали, что журналисту "Медузы" Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики.

Фото: ВКонтакте / Сергей Чуев

Видео: YouTube / Новости HD