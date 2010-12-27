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В Москве у здания ФСБ проведены задержания
Сегодня, 11:58
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alexandra08
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В Москве у здания ФСБ проведены задержания

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В Петербурге митинг прошел 28 октября в районе Малой Садовой.

В Москве состоялась акция в поддержку фигурантов уголовных дел "Сети" и "Нового величия". По информации канала "Дождь", было задержано 

В Петербурге митинг прошел 28 октября в районе Малой Садовой. Он не был санкционирован, и на улице начались задержания. По сведениям "ОВД-инфо",  было задержано около 40 человек. Около половины были оставлены на ночь в полицейских участках.

Напомним, что те, кто не согласен с позицией правоохранительных органов, вышли на улицы с требованием отпустить подозреваемых по делам "Нового величия" и "Сети". На митинге были замечены несовершеннолетние.

Фото: Piter.TV

Теги: новое величие , овд-инфо , сеть , фсб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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