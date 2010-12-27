В Москве у здания ФСБ проведены задержания

В Петербурге митинг прошел 28 октября в районе Малой Садовой.

В Москве состоялась акция в поддержку фигурантов уголовных дел "Сети" и "Нового величия". По информации канала "Дождь", было задержано

В Петербурге митинг прошел 28 октября в районе Малой Садовой. Он не был санкционирован, и на улице начались задержания. По сведениям "ОВД-инфо", было задержано около 40 человек. Около половины были оставлены на ночь в полицейских участках.

Напомним, что те, кто не согласен с позицией правоохранительных органов, вышли на улицы с требованием отпустить подозреваемых по делам "Нового величия" и "Сети". На митинге были замечены несовершеннолетние.

Фото: Piter.TV