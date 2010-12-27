Протестное шествие по Петербургу не состоялось: акция распалась на одиночные пикеты

Мероприятие продлилось менее 2 часов и закончилось точечными задержаниями.

Запланированное на субботу, 28 октября, шествие по делам "Нового величия" и "Сети" в центре Санкт-Петербурга прошло в серьезно сокращенном формате. Напомним, несогласованная протестная акция должна была стартовать в 14.00 на Малой Садовой улице: представители оппозиции планировали направиться с шествием в сторону здания Управления ФСБ на Литейном проспекте. Однако в итоге к назначенному времени на площадку у фонтана "Шар" подошли всего несколько десятков человек. Разрозненные группы протестующих так и не смогли составить единую колонну. Вариант с альтернативной площадкой для митинга в Удельном парке, одобренной в Смольном, активистов также не устроил. В итоге акция распалась на серию одиночных пикетов.

Как сообщает корреспондент Piter.TV, единовременно на Невском проспекте можно было наблюдать от 3 до 7 человек с плакатами и транспарантами. При этом протестующих было явно меньше, чем представителей СМИ и правоохранительных органов. Помимо активистов с наглядной агитацией на Малой Садовой присутствовали еще от 30 до 50 человек, определить причастность которых к происходящему было достаточно сложно. Кто-то в общении с журналистами говорил, что участвует в "народном сходе", другие просто называли себя "сторонними наблюдателями". Нашлись и те, кто оказался недоволен действиями оппозиции.

До 14.45 мероприятие проходило спокойно. Правоохранители записывали личные данные пикетирующих, 3 из них после разговора с силовиками увезли в 78 отделение полиции (информация корреспондента Piter.TV). В разговоре с журналистами полицейские уточнили, что эти граждане нарушали правила проведения протестной акции. Еще несколько человек с плакатами после общения с офицерами остались на своих местах.

Ближе к 15 часам ситуация обострилась. Все началось с действий женщины, которая стала раздавать печатную агитацию прохожим на крыльце дома № 54 по Невскому проспекту.

Вокруг нее собралась группа примерно из 20 человек: в большинстве своем - прохожие и журналисты. Впрочем, нашлись те, кто стал помогать "агит-даме" в раздаче листовок. В центре группы находился активист движения "Солидарность" с флагом и плакатом в руках. Полиция посчитала эти действия нарушением правил проведения несанкционированной протестной акции: скопление людей тут же оцепили, некоторых задержали и отвели в автобус, припаркованный напротив. В некоторых случаях в руки к полицейским попадали прохожие, не принимавшие активного участия в происходящем. Среди задержанных также оказались журналисты изданий "Росбалт", "Дождь" и "Коммерсант". Впрочем, после вмешательства специалистов Комитета по печати, сотрудников СМИ отпустили в течение 15 минут после инцидента.

Еще полчаса на пространстве у Малой Садовой можно было наблюдать определенную активность. К 16.00 акция фактически завершилась. На этот раз обошлось без провокаций и столкновений оппозиции с силовиками. По разным данным, общее число участников "народного схода" за 2 часа составило 50-100 человек. Информация о задержанных уточняется: в медиа фигурируют противоречивые цифры от 7 до 50 граждан, доставленных в ближайшие отделения полиции.

Видео: Piter.TV