В Москве у памятника Кириллу и Мефодию умерла девушка - гид

По предварительным данным, у девушки отказало сердце.

В центре Москвы на улице внезапно скончалась девушка - гид.

Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что накануне днем, 22 октября, у памятника Кириллу и Мефодию нашли тело девушки. Видимых следов насильственной смерти нет. По предварительным данным, она умерла от острой сердечной недостаточности.

"Вечерняя Москва" сообщает, что погибшая 1995 года рождения. Она работала гидом.

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Фото:Piter.TV