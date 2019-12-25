В Москве у памятника Кириллу и Мефодию умерла девушка - гид

В центре Москвы на улице внезапно скончалась девушка - гид.
Агентство Городских Новостей Москва сообщает, что накануне днем, 22 октября, у памятника Кириллу и Мефодию нашли тело девушки. Видимых следов насильственной смерти нет. По предварительным данным, она умерла от острой сердечной недостаточности.
"Вечерняя Москва" сообщает, что погибшая 1995 года рождения. Она работала гидом.
Ранее:Следком проверяет обстоятельства гибели 19-летней студентки, упавшей в яму для столба
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все