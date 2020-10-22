  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:52
129
MShaffter
Код вставки плеера

Следком проверяет обстоятельства гибели 19-летней студентки, упавшей в яму для столба

0 0

Смерть девушки некриминального характера.

В Москве следователи проводят проверку по факту гибели 19-летней девушки.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности гибели молодой девушки на московской улице. Студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова упала в яму глубиной 1,5 метра головой вниз. От полученных травм она скончалась на месте. Тело извлекли только утром.

По записям с камер наблюдения было установлено, что девушка упала сама. Вероятно, она не увидела ее в темноте. Уточняется, что у ямы глубиной 1,5 метра не было ограждения. 

В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: т-м канал "Полковник Трифонов"

Теги: московские новости, новости москвы, погибла студентка, упала в яму
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии