В Москве три подруги украли шампанского на 30 тысяч рублей

В ТГ и СМИ назвали преступление "голливудским".

В Москве три подруги провернули "голливудскую" кражу в магазине.Девушки смогли унесли из заведения шампанское на 30 тысяч рублей. Инцидент произошел в "Спаре", расположенного по улице Миклухо-Маклая. По информации от Telegram-канала LifeShot, преступницы использовали многоуровневую схему, чтобы обойти охрану.

Известно, что в магазин злоумышленники зашли около 23 часов вечера 15 сентября. Одна из посетительниц отвлекала сотрудника, а две другие забирали с собой элитные бутылки с алкоголем. На представленных в социальных сетях кадрах видно, как девушка с рюкзаком проследовала в магазин с тележкой. После этого в помещение зашла ее подруга с ребенком. Она начала скандалить по поводу оставленной в торговом зале детской коляски. В этот момент в магазин проникла третья участница кражи.

Установлено, что первая воровка сложила в рюкзак две бутылки Dom Perignon, после чего передала добычу напарнице. После этого мошенницы сразу же покинули магазин. После этого кричавшая на охрану женщина также поспешила удалиться. Сейчас бандиток разыскивают правоохранительные органы.

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Фото и видео: Telegram / LifeShot