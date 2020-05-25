  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:27
69
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Брянске правоохранителями пресечена деятельность по хищению дизельного топлива

0 0

Преступники незаконно сделали вырезку на трубопроводе.

В Брянске правоохранителями пресечена деятельность по хищению дизельного топлива. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что операцию по выявлению подозреваемых проводилась при участии ФСБ и службы безопасности регионального топливно-энергетического комплекса. Задержаны трое злоумышленников.

Арендатор ангара, а также двое его предполагаемых сообщников задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Представители закона установили, что преступники смогли вывести в арендованный ангар трубу с топливом. Для этого фигуранты расследования произвели незаконную вырезку на трубопроводе. Инцидент произошел на Карачевском шоссе. Внутри помещения находилась специальная емкость, которая была оборудована резиново-тканевой канистрой. После того, как топливо накапливалось, оно транспортировалось при помощи грузовиков. АО был нанесен ущерб в размере более одного миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

В Приморском районе задержали предполагаемого хулигана, который распылил в лицо незнакомцу жидкость из баллончика.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: брянская область, дизельное топливо, ирина волк, мвд, похищение
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии