В Приморском районе задержали предполагаемого хулигана, который распылил в лицо незнакомцу жидкость из баллончика

Мужчины поссорились из-за нарушения ПДД.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на петербуржца на проспекте Авиаконструкторов. Конфликт между незнакомцами произошел из-за нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 11-го сентября у дома №35/1. В результате перепалки водитель "Ниссана" распылил в лицо заявителя жидкость из баллончика, а затем уехал. 33-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

14-го сентября полицейские задержали подозреваемого в его квартире на Богатырском проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец выстрелил в соседа после замечания вести себя тише.

Фото: Piter.TV