Петербуржец выстрелил в соседа после замечания вести себя тише

В ночь на 7 сентября в Кировском районе Петербурга произошел конфликт между двумя соседями. Об этом сообщила пресс-служба УВО.
Ссора разгорелась на лестничной площадке дома на Ленинском проспекте. Петербуржец вел себя слишком громко в ночное время. К нему обратился сосед с просьбой вести себя тише. Дебошир воспринял это замечание в штыки и выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.
К счастью, мужчина промахнулся, никто не пострадал. Стрелка задержали, оружие у него изъяли.
Ранее мужчина открыл стрельбу по воде на лодочной станции в Ленобласти.
Фото: 78.rosguard.gov.ru
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