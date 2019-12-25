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Петербуржец выстрелил в соседа после замечания вести себя тише
Сегодня, 7:25
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец выстрелил в соседа после замечания вести себя тише

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Мужчина промахнулся, в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 7 сентября в Кировском районе Петербурга произошел конфликт между двумя соседями. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Ссора разгорелась на лестничной площадке дома на Ленинском проспекте. Петербуржец вел себя слишком громко в ночное время. К нему обратился сосед с просьбой вести себя тише. Дебошир воспринял это замечание в штыки и выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.

К счастью, мужчина промахнулся, никто не пострадал. Стрелка задержали, оружие у него изъяли.

Ранее мужчина открыл стрельбу по воде на лодочной станции в Ленобласти.

Фото: 78.rosguard.gov.ru

Теги: конфликт соседей, стрельба
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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