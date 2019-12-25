В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО

Водитель машины развернулся после того, как увидел человека в военной форме.

В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого участника спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал "Русская Община".

Военнослужащий вызвал такси в госпиталь, в котором он проходит лечение. Он заявил, что водитель машины развернулся после того, как увидел его в военной форме. Кроме того, с бойца списали деньги за ожидание такси. Представители "Русской Общины" смогли вычислить таксиста и провести с ним беседу. Водитель извинился перед военнослужащим.

Ранее мы сообщали, что самозанятые просят не принимать законопроект о локализации машин такси.

Фото: Piter.tv