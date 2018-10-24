  1. Главная
В Москве стали в 30 раз реже угонять автомобили
Сегодня, 11:46
Комплексы фотовидеофиксации мониторят нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин.

В Москве число краж и угонов автомобилей сократилось в 30 раз за последние 13 лет. Об этом сообщил "ТАСС" заммэра  столицы Максим Ликсутов

По его словам, комплексы фотовидеофиксации мониторят нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин. Данные оперативно передают правоохранителям, помогая им в поиске машин.

Информация с комплексов в режиме реального времени передается в правоохранительные органы, что позволяет им оперативно отследить транспорт и принять меры к его выявлению и остановке.

Максим Ликсутов, заммэра Москвы

Отметим, что всего в столице установлено 3,7 тыс. камер. Они распознают 67 видов нарушений с помощью нейросети, а также помогают находить угнанные автомобили.

Ранее Воробьев рассказал об эффективности ИИ для контроля порядка в Подмосковье.

Фото: Piter.tv

