В Москве создан комитет по борьбе с коронавирусом

В него включили главврачей стационаров для лечения зараженных новой инфекцией.

В Москве создали клинический комитет по борьбе с коронавирусом. В него включили главврачей стационаров для лечения зараженных новой инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с COVID-19.

Первое предложение членов комитета - отказаться от разделения стационаров на те, где лечат от коронавируса, и те, где лечат от пневмонии. Ведь большинство случаев пневмонии сейчас вызваны коронавирусом.

По мнению главного врача медцентра в Коммунарке Дениса Проценко, точность существующих тестов для диагностики COVID-19 около 70-80 процентов. При этом они довольно часто показывают ложноотрицательные результаты.

Ранее Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус.