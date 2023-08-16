В Москве пресечена деятельность группы наркоторговцев

Ирина Волк рассказала о выявлении криминальной группировки.

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков российских правоохранительных органов на Московском метрополитене по столице при силовой поддержке спецподразделений пресечена деятельность накрогруппировки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники организовали полный цикл по выращиванию наркосодержащих растений, а также обработке и фасовке полученного сырья. Далее преступники занимались сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки. В том числе такие схроны была расположены на станциях местного метрополитена. Для размещения товара банда арендовала две квартиры – на улице Фабрициуса и в проезде Досфлота. В них оперативники нашли культивационные палатки, оборудованные климатической системой очистки воздуха и автоматическим водоснабжением, два сушильных аппарата, порядка 200 литров химических реагентов и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Из незаконного оборота изъято более 3,5 килограмма марихуаны, 23 куста конопли, а также 1,4 килограмма фрагментов наркосодержащего растения. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту инцидента ведется шесть уголовных дел по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Предполагаемый организатор ОПГ вместе с участниками движения задержаны, сейчас они помещены под стражу. Еще один подозреваемый находится под домашним арестом.

Организаторы трансляций порнографии задержаны в Нижнем Новгороде.

Фото и видео: МВД Медиа