Организаторы трансляций порнографии задержаны в Нижнем Новгороде

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью российских правоохранительных органов по Нижегородской области смогли задержать 20-летнего жителя центра региона и 21-летнюю уроженку города Бора, которые подозреваются незаконном распространении порнографических материалов через Интернет. Оперативники полагают, что криминальной деятельностью фигуранты расследования занимаются с апреля 2023 года. Для этого они арендовали квартиру в Нижнем Новгороде, которую далее оборудовали техникой для ведения прямых трансляций с запрещённым контентом. Далее материалы распространялись на стриминговых площадках.
В съёмки за материальное вознаграждение сообщники вовлекли трёх девушек. Подозреваемая отвечала за аренду квартиры, расписание выходов в эфир и давала указания нанятым моделям, а её подельник выплачивал им зарплату.
сообщение от МВД Медиа
В рамках обысков полицейские изъяли банковские карты, компьютерную технику и четыре смартфона, а также различные реквизиты, которые использовались для проведения трансляций. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ.
Перевозку в Сургут почти 9 кг различных наркотиков пресекли автоинспекторы Казани.
Фото и видео: МВД России
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