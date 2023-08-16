Организаторы трансляций порнографии задержаны в Нижнем Новгороде

Полиция выявила помещение, в которой велись эфиры с запрещенным контентом.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью российских правоохранительных органов по Нижегородской области смогли задержать 20-летнего жителя центра региона и 21-летнюю уроженку города Бора, которые подозреваются незаконном распространении порнографических материалов через Интернет. Оперативники полагают, что криминальной деятельностью фигуранты расследования занимаются с апреля 2023 года. Для этого они арендовали квартиру в Нижнем Новгороде, которую далее оборудовали техникой для ведения прямых трансляций с запрещённым контентом. Далее материалы распространялись на стриминговых площадках.

В съёмки за материальное вознаграждение сообщники вовлекли трёх девушек. Подозреваемая отвечала за аренду квартиры, расписание выходов в эфир и давала указания нанятым моделям, а её подельник выплачивал им зарплату. сообщение от МВД Медиа

В рамках обысков полицейские изъяли банковские карты, компьютерную технику и четыре смартфона, а также различные реквизиты, которые использовались для проведения трансляций. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ.

Перевозку в Сургут почти 9 кг различных наркотиков пресекли автоинспекторы Казани.

Фото и видео: МВД России