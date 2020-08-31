Перевозку в Сургут почти 9 кг различных наркотиков пресекли автоинспекторы Казани

На территории Татарста на стационарном посту полиции "Малиновка" инспекторы ДПС ГИБДД остановили водителя автомобиля для проверки документов, который вез запрещенные вещества. Эта информация была установлена из-за странного поведения 51-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Полиция решила проверить транспортное средство из-за чрезмерной нервозности мужчины. В автомобиле оказалась большая сумка с несколькими свертками. Дополнительно в багажнике машины располагался рюкзак с пакетами, наполненными прессованной субстанцией. По результатам экспертизы установлено, что содержимым оказались запрещенные вещества: гашиш с общей массой более 6,4 кг, мефедрон массой свыше 2,3 кг и кокаин массой порядка 90 граммов.
Мужчина признался, что, действуя по указанию неизвестного лица, забрал наркотики из схрона в Московской области и должен был перевезти в Сургут для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.
пресс-служба МВД России по регионк
В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас фигурант расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Удмуртии устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса.
Фото и видео: МВД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все