Состоялась закрытая премьера второго сезона "Содержанок"

Проект представили Константин Богомолов и Дарья Жук.

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave. Проект представили режиссеры Константин Богомолов и Дарья Жук. Также на премьере присутствовали исполнители главных ролей, в числе которых Дарья Мороз, Марина Зудина, Ирина Старшенбаум, Игорь Верник и другие.

Напомним, первый сезон "Содержанок" вышел весной 2019 года и наделал много шума – столь откровенный сериал в России, кажется, еще не снимали. Действие разворачивается в наши дни в Москве – в городе больших денег и страстей, великолепных женщин и состоятельных мужчин. Красивые девушки мечтают попасть в мир гламура и драгоценностей.

Молодая девушка Даша приезжает в столицу из провинции. Все ее планы рушатся после странного случая. Во втором сезоне сериала главные герои продолжают расследовать убийство, которое произошло в первом. Премьера сериала состоится 30 января на платформе "Старт".

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Видео: YouTube / START