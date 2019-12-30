Ефремов сыграет лидера смоленских вампиров в новом сериале

Съемки стартовали в Москве.

В Москве стартовали съемки комедийного сериала Антона Маслова "Вампиры средней полосы". Главную роль в нем исполнит актер Михаил Ефремов. Он сыграет предводителя смоленских вампиров. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

Действие сериала разворачивается в Смоленске, где обычную жизнь ведут вампиры (они не убивают людей, но пьют их кровь). Возглавляет банду дед Слава (Михаил Ефремов), за соблюдением законов следит Ирина Витальевна (Татьяна Догилева). Благодаря им о существовании монстров не знали многие годы. Но однажды недалеко от города нашли тела молодых людей со странными укусами. Мирная жизнь кровопийц оказалась под угрозой.

Маслов отметил, что вампиры в российской истории, по сравнению с западными, будут положительными героями, так как "мы иначе живем, любим и ненавидим"

Кроме Ефремова и Догилевой в сериале снялись Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Александр Устюгов и другие. Дата выхода пока неизвестна.

Ранее мы писали, что Гильдия режиссеров США назвала "Лучшего режиссера полнометражного фильма".

Фото: Instagram / start.ru