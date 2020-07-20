На снижение числа обращений по пособию влияет и возвращение компаний к привычной жизни.

В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице. Информация об этом появилась на официальном сайте московского мэра со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По её словам, в апреле в центр по поддержке занятости поступало около 10 тысяч обращений. Сейчас их количество упало до 1200–1500.

Это связано с тем, что рынок труда оживает - снимаются введенные ранее ограничения. Анастасия Ракова, заммэра по вопросам социального развития

По её словам, на снижение числа обращений по пособию влияет и возвращение компаний к привычной жизни. Они открывают новые рабочие места.

Отмечается, что уже 25 тысяч москвичей уже трудоустроены - их сняли с учета. Всего центр занятости разместил 72 тысячи вакансий.

Ранее мы писали, что уровень безработицы в Японии в мае достиг трехлетнего максимума.

Видео: kremlin.ru