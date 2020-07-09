В Москве снижается количество новых случаев коронавируса

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали о снижении количества новых случаев коронавируса.
Там заявили, что за два месяца количество новых случаев инфицирования сократилось на 90%.
Сегодня в столице подтверждено 568 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
оперштаб Москвы по коронавирусу
Отмечается, что сегодняшние цифры рекордно низкие с начала апреля. Количество заболевших снизилось на 64% по сравнению с показателями месячной давности.
Ранее мы писали, что в России зафиксировано 6 509 новых случаев заражения коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
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