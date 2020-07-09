В Москве снижается количество новых случаев коронавируса

Сегодняшние цифры рекордно низкие с начала апреля.

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали о снижении количества новых случаев коронавируса.

Там заявили, что за два месяца количество новых случаев инфицирования сократилось на 90%.

Сегодня в столице подтверждено 568 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. оперштаб Москвы по коронавирусу

Отмечается, что сегодняшние цифры рекордно низкие с начала апреля. Количество заболевших снизилось на 64% по сравнению с показателями месячной давности.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 6 509 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: kremlin.ru