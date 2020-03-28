В Москве скончался пятый пациент с коронавирусом

Информацией поделились в официальном канале оперштаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В Москве скончалась пятая пациентка, у которой был зафиксирован положительный тест на коронавирус.

Как отметили в официальном канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, 28 марта погибла 69-летняя женщина, у которой при поступлении в больницу была подтверждена двухсторонняя пневмония. Она также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2-й степени и хроническим пиелонефритом.

Ранее в столице было зафиксировано две смерти пациентов, чьи тесты на коронавирус оказались положительными. 25 марта не стало двух пожилых мужчин в возрасте 88 и 73 лет. Отмечается, что диагнозы пациентам поставили при жизни. У них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии.