Ограничения коснутся предприятий торговли, сферы услуг, культуры, образования, спорта и прочих отраслей.

В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая. Такое решение принял мэр города Сергей Собянина.

Ограничения коснутся предприятий торговли, сферы услуг, культуры, образования, спорта и прочих отраслей. Граждане также обязаны соблюдать режим самоизоляции.

До этого градоначальник сообщил, что с 12 мая в Москве разрешат работать промышленным предприятиям и стройкам. Собянин считает, что пока ситуация не даёт открыть заведения общепита, культуры и спортивные объекты.

Ранее Собянин заявил, что реальное число заражённых COVID-19 в Москве — 300 тысяч.

Видео: kremlin.ru