Об этой цифре, по словам градоначальника, говорят скрининговые исследования.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заражённых COVID-19 в Москве — 300 тысяч человек. Он рассказал об этом в эфире "России-24".

При этом официальная статистика говорит об 93 тысячах инфицированных в столице. В стране по состоянию на утро 7 мая количество заразившихся превысило 177 тысяч.

О 300 тысячах больных COVID-19, по словам градоначальника, говорят скрининговые исследования.

Они свидетельствуют о том, что это цифра где-то в районе 2-2,5% от всего населения столицы. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин рассказал, что в Москве ввели обязательный масочный режим.

Видео: kremlin.ru