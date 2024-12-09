По данным следствия, у пострадавшей украли драгоценности на сумму более 1,6 млн рублей.

В Москве раскрыта кража из квартиры ювелирных украшений. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, у пострадавшей украли драгоценности на сумму более 1,6 млн рублей. Отмечается, что 40-летний задержанный постучал в дверь случайно выбранной квартиры и, когда ему никто не открыл, взломал замок входной двери специальными инструментами. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны двое похитителей стройматериалов.

Видео: Telegram / МДВ МЕДИА