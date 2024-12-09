В Москве раскрыта кража из квартиры ювелирных украшений. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, у пострадавшей украли драгоценности на сумму более 1,6 млн рублей. Отмечается, что 40-летний задержанный постучал в дверь случайно выбранной квартиры и, когда ему никто не открыл, взломал замок входной двери специальными инструментами. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны двое похитителей стройматериалов.
Видео: Telegram / МДВ МЕДИА
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