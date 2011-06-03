Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

В Москве задержаны двое похитителей стройматериалов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, неизвестные вскрыли складское помещение на Ленинградском шоссе и похитили дорогостоящие электроинструменты. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. В течение суток сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых. Украденную технику злоумышленники сдали в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Приморье задержали мужчину, который пытался сжечь алкомаркет.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА