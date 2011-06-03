Отмечается, что задержанный состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

В Приморье задержали мужчину, который пытался сжечь алкомаркет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморского края.

Инцидент произошел 7 декабря в магазине по улице Борисенко. По данным следствия, молодой человек вошел в помещение с канистрой в руках. Подойдя к одной из витрин, злоумышленник облил жидкостью бутылки со спиртным и попытался поджечь. Попытка поджога вышла неудачной, и мужчина покинул алкомаркет.

Задержанным оказался 29-летний житель города. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Отмечается, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

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