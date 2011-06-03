У них изъяли 25 упаковок, внутри которых находились 175 капсул.

В Нижнем Новгороде задержали супругов, сбывавших обмотанные листвой свертки с прегабалином. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали семейную пару на территории парка "Дубки". У них изъяли 25 упаковок, внутри которых находились 175 капсул. Исследование показало, в них содержится сильнодействующее вещество прегабалин общей массой 70 граммов.

В арендованной задержанными квартире полицейские обнаружили и изъяли более 500 аналогичных капсул и два пакетика с веществом растительного происхождения. Возбуждено уголовно дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали девушку, подменившую 400 тысяч рублей на билеты "Банка приколов".

Видео: ГУ МВД Россиии по Нижегородской области