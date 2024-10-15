  1. Главная
Сегодня, 13:06
В Москве раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию

В Москве оперативники раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, в здании автозаправочной станции на Новосходненском шоссе мужчина, угрожая работникам похожим на пистолет предметом, потребовал отдать наличность из кассы, после чего скрылся. С помощью служебной собаки полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался житель Подмосковья

Задержанный признался в соедянном и объяснил, что пошел на преступление из-за финансовых трудностей. У него изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве

