В Москве раскрыли покушение на убийство

В МВД рассказали подробности о ночном происшествии.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Таганскому району и городу Москве задержали подозреваемого в покушении на убийство. Речь идет о 35-летнему местном жителе. В ночное время злоумышленник на Нижней Радищевской улице в ходе бытового конфликта нанёс своему оппоненту удар ножом в область живота. После этого злоумышленник скрылся с места событий. В пресс-службе МВД РФ уточнили, что пострадавшего заметил гражданин, проезжавший мимо на самокате. Он сообщил о произошедшем оперативникам, после чего полиция направила по адресу автомобильный патруль и следственно-оперативную группу. В настоящее время 35-летний житель Московской области госпитализирован с колото-резаной раной. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа