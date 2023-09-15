В Курске полицейские раскрыли двойное убийство, совершённое в мае 2023 года

Мужчина признался в преступлении.

Российские правоохранительные органы в Курской области раскрыли двойное убийство, которое было совершено преступником еще в марте 2023 года. С заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала об исчезновении своего 36-летнего брата и его 40-летней сожительницы. Оперативники установили нескольких человек, которые предположительно могли быть при частны к инциденту. В перечне оказался 63-летний житель Курска. Позже сотрудниками МВД была получена информация о том, что он был одним из тех, кто общался с пропавшим мужчиной незадолго до его исчезновения.

Сотрудники полиции тщательно проанализировали его показания и смогли собрать доказательства причастности к преступлению. После предъявления данных и подтверждения имеющейся оперативной информации подозреваемый признался. пресс-служба МВД РФ

Специалисты установили, что мужчина заранее спланировал расправу с жертвами и задолго до случившегося выкопал глубокую яму в лесополосе в районе села Полянского Курского района. Там он захоронил убитых. Россиянин тщательно пытался избавиться от улик. Сейчас он передан следственным органам.

В Смоленске полицейскими ликвидированы два нелегальных игорных заведения.

Фото и видео: МВД Медиа