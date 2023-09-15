В Смоленске полицейскими ликвидированы два нелегальных игорных заведения

Полиция задержала местных жителей.

Сотрудники правоохранительных органов по Смоленской области пресекли деятельность двух игорных заведений, которые находились в подвалах торговых центров на территории Промышленного и Заднепровского районов административного центра региона. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что организаторами незаконной деятельности стали двое местных жителей. Оперативники изъяли у них свыше 40 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, банковские карты, документацию, денежные средства, ювелирные изделия. В настоящее время двое организаторов и администратор отправлены под стражу, еще двое фигурантов отпущены под подписку о невыезде.

По материалам, собранным полицейскими, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 171.2 УК РФ. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа