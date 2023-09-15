В Петербурге задержали карманницу-рецидивистку

Жертвами карманницы в июле и августе стали две жительницы Невского района в возрасте 72 и 83 лет.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю ранее неоднократно судимую женщину, подозреваемую в двух кражах у пенсионерок. Злоумышленница является представительницей кочевого народа и проживает в поселке Углово Всеволожского района совместно со своими многочисленными родственниками. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жертвами карманницы в июле и августе стали две жительницы Невского района в возрасте 72 и 83 лет. Одна из потерпевших лишилась 35 тысяч рублей, сберкнижки и паспорта при входе в парадную своего дома. Вторая пожилая женщина попалась на глаза злоумышленнице в отделении банка на проспекте Большевиков, и после этого обнаружила у себя отсутствие банковской карты и списание с неё 20 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Начиная с 18-летнего возраста подозреваемая неоднократно задерживалась за аналогичные преступления на территории Петербурга и Ленобласти, но почти каждый раз уголовное дело прекращалось в связи с примирением сторон. Лишь в 2014 году злоумышленница была приговорена судом по совокупности совершенных преступлений к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

В августе полиция задержала представительниц кочевого народа за серию краж у пожилых петербуржцев.

Видео: МВД