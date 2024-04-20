В Москве пьяный мужчина ударил четырехмесячного сына рукой по голове

Мужчина поссорился с женой и напал на ребенка.

Нетрезвый мужчина на территории российской столицы ударил четырехмесячного сына по голове, в результате чего ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Следственного комитета по Москве. В надзорных органах уточнили, что трагедия зафиксирована вечером 23 ноября в квартире, расположенной по улице Щорса. В момент нападения на мальчика россиянин находился с супругой в бытовой ссоре.

Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. пресс-слкжба СК РФ

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причиненин тяжелого вреда здоровью, совершенном в отношении малолетнего лица. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Сейчас мужчина задержан правоохранительными органами.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК